"Il centrosinistra ha voluto la prova di forza e ne accetti il risultato democratico"

"Siamo all'inverosimile. Per il Pd il "golpe" è esercitare il diritto-dovere di governare e quindi di dare risposte di governance ad enti sub-regionali come Acquedotto Lucano. Un'affermazione che riprova la confusione mentale e l'irresponsabile isolamento in cui i dem si sono ricacciati per il proprio comportamento. Farebbero bene a rileggersi l'esito delle votazioni e a verificare il voto dei sindaci piuttosto che cambiare le carte in tavola e, tra l'altro, farebbero bene a spiegare cosa è accaduto in passato quando a governare c'erano loro e quando c'era un candidato unico.

Il centrosinistra ha voluto la prova di forza e ne accetti il risultato democratico. Invece, siamo all'assurdo di leggere quanto accaduto con lo strabismo di chi continua a non accettare l'espressione di consenso popolare".

Lo afferma l'assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo.