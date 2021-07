Ci vuole più presenza sui territori. Presto una riunione dei quadri dirigenti regionali con Bardi e Moles

"Ho incontrato a Roma il coordinatore nazionale di Forza Italia, l’europarlamentare Antonio Tajani, per una franca discussione sullo stato attuale del partito in Basilicata." E' quanto comunica l'assessore regionale Francesco Cupparo imèpegnato in questi giorni sul duplice fronte istituzionale e politico.

"Facendomi interprete di forti e crescenti insoddisfazioni che provengono da dirigenti locali come da iscritti, elettori e simpatizzanti, a lui ho chiesto la convocazione di un incontro con la partecipazione del Presidente Bardi, degli assessori e consiglieri regionali, dell’attuale coordinatore regionale Moles e dei coordinatori provinciali di Potenza e Matera. Negli ultimi anni i gruppi dirigenti del partito sono stati convocati solo due volte e l’iniziativa politica sui territori è quasi completamente assente.

Probabilmente il doppio incarico politico ed istituzionale del coordinatore regionale Moles non aiuta a superare una situazione che richiede più presenza nei nostri comuni e tra i lucani. A Tajani ho quindi espresso la necessità di un piano di rilancio del partito che, attraverso la ripresa del confronto e del dibattito politico, consenta prima di tutto l’allargamento della partecipazione alla vita del partito in una fase molto delicata per l’attività che ci vede impegnati a sostenere il Presidente Bardi. Il coordinatore nazionale ha assunto l’impegno di convocare la riunione entro la fine del corrente mese di luglio."