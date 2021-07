Send by email

Assessore Leone: abbiamo messo a norma e dato dignità e spazi nuovi agli ammalati

“In attesa di avviare la ricostruzione dell'ospedale di Lagonegro sono stati ultimati in questi giorni alcuni i lavori nel reparto di ortopedia e traumatologia che può così contare su 11 posti letto per le degenze, 4 per il day hospital e su strutture rinnovate”.

Lo annuncia l’assessore alla Salute, Rocco Leone.

“Grazie a opere murarie e a nuovi impianti di gas medici – spiega Leone - abbiamo messo a norma e dato dignità e spazi nuovi agli ammalati del reparto di ortopedia e traumatologia. L’auspicio - conclude l’assessore – è che arrivi prima possibile l’autorizzazione del Ministero della Salute sul progetto di ricostruzione che abbiamo presentato in modo da avviare rapidamente le procedure di gara”.