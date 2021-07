La scelta è del Comune della città dei Sassi per agevolare il flusso dei turisti

"I viaggiatori in arrivo da Maratea (Potenza) hanno a disposizione un collegamento in coincidenza tramite bus navetta da Ferrandina Scalo (Matera) a Matera2: lo ha annunciato il sindaco di Matera, Domenico Bennardi. "Il servizio - ha spiegato - è stato attivato grazie ad una gara bandita dall'amministrazione comunale per migliorare e aumentare i collegamenti in particolare nel periodo di maggiore afflusso di turisti. A partire da giovedì, il servizio sarà ulteriormente incrementato con l'istituzione di quattro coppie di corse (andata e ritorno) per il collegamento da Ferrandina Scalo a Matera e quindi all'aeroporto di Bari-Palese".

"L'aumento delle possibilità di collegamenti rappresenta, da un lato, un servizio per quanti hanno già scelto la nostra città come destinazione delle proprie vacanze, dall'altro un fattore attrattivo per quanti devono ancora programmarle. L'amministrazione comunale ha fatto ricorso a risorse proprie pur di aumentare e migliorare l'offerta, stabilendo gli orari di partenza in coincidenza con gli altri collegamenti già attivi, e consentire alla città di essere meno isolata".