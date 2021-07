“Seppure nelle diversità di vedute, da domani si riprende il percorso associativo unitario”

Andrea Bernardo, primo cittadino di Colobraro, comune in provincia di Matera, è stato eletto all’unanimità presidente dell’Anci di Basilicata. Un riconoscimento importante per il Sindaco di un piccolo Comune dopo tredici anni di militanza nell’ associazione. Il Consiglio Direttivo, presenti 21 su 26 componenti, dopo la relazione introduttiva del Consigliere anziano Sabino Altobello ed ampia discussione alla quale sono intervenuti quasi tutti i presenti, all’unanimità ha eletto Presidente ANCI il Sindaco di Colobraro Andrea Bernardo. I primi complimenti sono arrivati dal presidente dell’Unione delle Province di Basilicata Piero Marrese: “Formulo a Bernardo i migliori auguri per l’incarico che si appresta ad intraprendere, con la convinzione che saprà affrontare nel migliore dei modi le delicate e complesse questioni sulle quali l’Anci di Basilicata affronta da sempre con sforzi e impegno massimo”.

Si aspettava questo riconoscimento? quali le prime sensazioni.

“In cuor mio lo auspicavo – esordisce Andrea Bennardo, sindaco di Colobraro raggiunto telefonicamente - avendo partecipato al consenso associativo attivamente per ben 13 anni consecutivi, di cui negli ultimi 7 anni quale membro del Direttivo e negli ultimi due quale vicepresidente, lo sentivo come una naturale conseguenza e, grazie ai colleghi del Direttivo è stato così”.

Qualche giorno fa oltre 30 sindaci avevano espresso delle osservazioni evidenziando che: L'associazione nazionale dei Comuni della Basilicata non va assolutamente svilita per meri tatticismi partitici. La sua elezione è frutto di un contesto ampio? Quali saranno le azioni e gli impegni che metterà da subito in campo?

“Sinceramente non vedo tatticismi politici – sottolinea Andrea Bennardo -nel voto unanime di un intero direttivo, di converso spiace evidenziare che i comunicati stampa riportanti questa singolare interpretazioni dello Statuto, provengono da due forze politiche di centro che fanno riferimento a tre consiglieri regionali che bene avrebbero fatto a tenersi fuori le vicende dell'Associazione e della Casa dei Sindaci”.



Il prossimo 25 ottobre andranno al voto ben 26 Comuni, 6 nel materano e 20 nel potentino, per il rinnovo delle amministrazioni. Questo induce a pensare che la maggioranza che ha permesso la sua elezione cambierà. Questo è motivo di preoccupazione o la motiva a un impegno maggiore per cercare di rafforzare il suo consenso tra tutti comuni della Basilicata?

"Tra i membri del Direttivo andranno al voto solo due Comuni- precisa Andrea Bernardo- ai cui colleghi Sindaci auguro di essere rieletti, per cui la maggioranza non muterà sostanzialmente, considerato il voto unanime ricevuto dai 21/26 colleghi aventi diritto. Per tale ragione non credo di aver bisogno di rafforzare il mio consenso, in questi due giorni ho ricevuto attestazioni di stima o auguri da quasi tutti i colleghi. Comunque, io sono un primus inter pares e le mie decisioni saranno tutte condivise con i membri del Direttivo. Una cosa spiace: il tentativo di alcuni politici di minare l'autonomia della nostra associazione e chiedere al Direttivo, in spregio al regolamento, che peraltro rispecchia quello nazionale, di esautorarsi/delegittimarsi o nientemeno dimettersi per rivotare tutto.

Ora c’è bisogno di azioni concrete e fatti veri.

“Andare oltre - conclude il neo presidente Anci – Andrea Bennardo - e mettere in campo un programma a breve/medio termine, che ha tra le priorità la programmazione del PNRR, dei Fondi strutturali europei. L’Anci è la casa dei sindaci, il sindacato dei sindaci, i quali hanno a mente solo l'interesse delle proprie Comunità e di tutti i cittadini lucani, per cui sono certo che, seppure nelle diversità di vedute, da domani si riprende il percorso associativo unitario”.