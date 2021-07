Chi rientra in paese dalle vacanze deve sottoporsi a controllo mediante il tampone

"Qualsiasi cittadino che liberamente sceglie di rientrare a Tursi o di andare in vacanza in qualsiasi parte d'Italia - scrive Salvatore Cosma - e del mondo e poi rientrare è pregato o consigliabile, in via precauzionale, per il bene e il rispetto di se stesso/a e degli altri di sottoporsi a tampone rapido o molecolare. I casi positivi degli ultimi giorni in Basilicata mi portano a darvi questo suggerimento. Andare in vacanza e divertirsi è bello ma non dimentichiamoci che quando rientriamo a casa ci sono i nonni, genitori, figli e amici che ci aspettano per abbracciarci e non per prendersi il Covid/virus. Oltre a questo ricordo a me stesso prima e poi a tutti di non abbassare la guardia mai e di rispettare tutte le norme anti - covid vigenti.

Ai ristoratori, bar, pub, pizzerie e attività commerciali di ogni genere e loro dipendenti rammento ed evidenzio l'obbligo dell' utilizzo della mascherina e dell'igienizzante per le mani sempre. Con l'inizio delle serate estive è concesso poter ospitare gruppi musicali, fare Karaoke e proiettare video ma sono vietati assembramenti e ballare.

Vi ringrazio di cuore per la collaborazione e per il grande senso di responsabilità e rispetto che ognuno di voi metterà in campo e a disposizione degli altri".