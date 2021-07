Finanziata con 550 mila euro rivenienti dalle compensazioni ambientali dell'accordo Regione - Total, Shell, Mitshui

Contributi agli agricoltori che attraverso la realizzazione di specifiche azioni si impegnano a migliorare l'ambiente favorendo la ricostituzione del patrimonio faunistico: è quanto prevede un bando approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente Gianni Rosa, condivisa dall'assessore alle Politiche agricole e forestali Francesco Fanelli. L'iniziativa rientra nell'ambito del "Progetto integrato di miglioramenti ambientali per la tutela e la ripresa spontanea delle popolazioni faunistiche con interventi di ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale", finanziato con 550 mila euro rivenienti dalle compensazioni ambientali previste nell'ambito dell'accordo Regione - Total, Shell, Mitshui.

Sono cinque gli specifici interventi per i quali è possibile chiedere, nel biennio 2021/2022, i contributi regionali: 1_realizzazione di "colture a perdere", realizzate specificatamente per la fauna selvatica; 2_realizzazione di siepe campestre sul margine del bosco o lungo il confine di un campo; 3_realizzazione di strisce di set-aside faunistico (ritiro dalla produzione agricola di un determinato appezzamento di terreno che viene lasciato a riposo per un periodo più o meno lungo); 4_rinuncia alla bruciatura delle stoppie; 5_realizzazione di impianto di piccoli nuclei boscati. Una sesta misura, che sarà gestita direttamente dalla Regione, riguarderà invece il ripopolamento faunistico delle popolazioni selvatiche di piccola selvaggina nobile, lepre e fagiano.

"Attraverso queste iniziative - afferma l'assessore Rosa - che sollecitano tra l'altro il ritorno a pratiche tradizionali virtuose legate alla cura della terra e degli ecosistemi, chiediamo agli agricoltori di essere protagonisti di una nuova stagione di iniziative che possono realmente migliorare l'ambiente e contribuire a creare le condizioni per il ripopolamento di alcune specie faunistiche in via di estinzione. Lo facciamo con le risorse delle compensazioni ambientali, cioè con i fondi stanziati dalle compagnie petrolifere che saranno utilizzati per questa ed altre iniziative volte a mitigare l'impatto delle attività industriali ed a tutelare meglio la natura. Fra queste rientra appunto anche la tutela dell'ecosistema agricolo, che assume una valenza strategica nelle politiche ambientali del governo regionale, volte a conciliare la tutela e l'incremento della biodiversità con le esigenze produttive ed economiche degli agricoltori".

Sul sito web della Regione (https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3005962&otype=1058&id=3076588) è possibile consultare il bando, dove vengono esplicitati anche i criteri per la concessione dei contributi, e scaricare il modulo per le domande, che vanno presentate entro il 30 settembre 2021 (per gli interventi 1, 2 e 3), entro il 3 settembre (per l'intervento 4) ed entro il 30 novembre 2021 (per l'intervento 5). Le stesse date sono da considerarsi valide anche per l'annualità 2022.