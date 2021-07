A bilancio per la LFC ci sono oltre 3 milioni di euro per il prossimo triennio

“In relazione alla Lucana Film Commission, mi preme ribadire la promessa fatta a Matera il 7 Luglio in occasione dell’AVPSummit: come è noto, ebbi a sottolineare che mai avrei fatto mancare il sostegno della Regione Basilicata.

Non sono solo chiacchiere. Essendo il Presidente della Regione Basilicata, parlano gli atti amministrativi. A bilancio per la LFC ci sono oltre 3 milioni di euro per il prossimo triennio, più quasi un milione di euro di residuo sul 2020 che va solo rendicontato da parte di LFC. Non solo, ma a breve sarà emessa una determina di anticipo del 40% sull’anno in corso.

Atti, fatti. Documenti. Mi aspetto a questo punto una programmazione triennale, dati gli stanziamenti senza precedenti già appostati in bilancio e la fine di un chiacchiericcio senza senso che danneggia solo la Lucana Film Commission. La Regione Basilicata c’è, il nostro territorio vuole essere un punto di riferimento per le produzioni cinematografiche e non abbiamo bisogno di chi alimenta polemiche. I soldi ci sono, adesso vanno solo investiti nel modo giusto”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.