"Bisogna concentrarsi sul lavoro che ci aspetta, ciascuno per la propria responsabilità istituzionale”

“La nomina di Luigi Vergari ad amministratore unico di Apibas, che il Presidente Bardi ha illustrato in Giunta prima di procedere, ha tutte le caratteristiche della professionalità e della trasparenza. A chi a tutti costi vuol vedere contrasti, divisioni ed altro all’interno della Giunta, consiglio di rivolgersi ad un’oculista per migliorare la vista in modo da vedere correttamente. La mia posizione a favore di Francesco Pagano – non è un mistero - aveva motivazioni politiche, di riconoscimento ad un partito dell’alleanza di centrodestra e per garantire una continuità di lavoro avviato al Consorzio Asi Potenza.

Queste motivazioni sono state superate dalla qualità della nomina effettuata di cui mi interessa la grande esperienza professionale maturata e il curriculum, non certo le sue amicizie personali. Piuttosto, insieme a Vergari – a cui rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro esprimendo la piena disponibilità di collaborazione - dobbiamo adesso accelerare l’avvio operativo di Apibas per programmare quelle nuove politiche industriali che il Presidente Bardi ha tra le priorità della sua agenda e che sono ancora più necessarie in previsione dell’avvio del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa.

Nell’attuale fase di congiuntura economica ancora fortemente segnata dal fenomeno della pandemia che continua a provocare conseguenze pesantissime sulle attività produttive, accelerando i processi di ristrutturazione e riconversione dei sistemi locali di sviluppo, continueremo ad ignorare polemiche e strumentalizzazioni per concentrarci sul lavoro che ci spetta, ciascuno per la propria responsabilità istituzionale”.