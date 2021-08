L'obiettivo dell'azienda è di realizzare un ospedale "pet free"

Allo scopo di "fornire un supporto terapeutico, in prima istanza rivolto alla cura dei 'disturbi dello spettro autistico'", l'Asm ha realizzato, presso l'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il programma "pet therapy" con l'obiettivo di "realizzare un ospedale 'pet free' attraverso un regolamento che stabilisca le modalità di accesso degli animali nelle strutture ospedaliere": lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Asm. La pet therapy come ausilio terapeutico, è scritto in una nota, "prevede l'impiego di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie e problemi del comportamento.

Questo progetto nasce con l'obiettivo di facilitare l'approccio medico e terapeutico nei casi in cui il paziente si mostrasse poco collaborativo". L'educazione assistita con gli animali sarà associata e costituirà parte integrante delle terapie tradizionali e mirerà a "migliorare il benessere psicofisico, la socializzazione e la qualità della vita del soggetto coinvolto".