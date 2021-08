Per migliorare la logistica si è presa la decisione di dedicare ogni giorno ad una specifica fascia di età

L'assessore comunale alla sanità Francesco Marranchiello comunica che nei giorni 12, 13 e 14 agosto è stata organizzata un'attività di screening. Di seguito il testo integrale: "Visto l’insorgere dei nuovi casi di COVID-19 e valutata la situazione epidemiologica, al fine di prevenire il propagarsi dell’ infezione da Sars-Cov2, in collaborazione con l'Usco viene data la possibilità di sottoporsi a tampone molecolare presso la sede della protezione civile (zona mercato). Per migliorare la logistica si è presa la decisione di dedicare ogni giorno ad una specifica fascia di età:

12 agosto (under 20)

13 agosto (under 35)

14 agosto (over 35).

I non auto muniti o minorenni potranno effettuare il tampone insieme ai loro conviventi in qualsiasi giorno e senza tener conto della suddivisione per fasce di età. Tutti i nostri concittadini alle ore 9.00 dei giorni sopraindicati e in base alla categoria di appartenenza potranno effettuare il tampone senza alcuna prenotazione. Si confida in una massima adesione per il bene di noi tutti, anche da parte dei vaccinati, perché ormai tutti sappiamo che l'infezione può colpire chiunque; in questo modo potremmo azzerare una eventuale contagiosità".