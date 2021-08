"Con serenità attendo che si chiarisca il tutto in tempi brevi fiducioso nell’operato degli organismi competenti"

“Ho letto questa mattina su un giornale regionale – dichiara Franco Fiore - di essere indagato per ipotesi di reato di cui non sono a conoscenza, non so natura ne’ modalità di tale ipotesi. Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia ne’ alcun atto del procedimento. Non riesco a capire quale illegalità possa essermi contestata.

Sono estraneo a qualsiasi tipo di accusa possa essermi attribuita. Con serenità attendo che si chiarisca il tutto in tempi brevi fiducioso nell’operato degli organismi competenti. Ho sempre operato nel rispetto della legalità adoprandomi a risolvere con impegno quotidiano i problemi della mia comunità”.