"Posso solo dire di non aver mai ricevuto da parte di organi giudiziari notizie o atti che mi riguardino" Read More...

"Con serenità attendo che si chiarisca il tutto in tempi brevi fiducioso nell’operato degli organismi competenti" Read More...

Mercoledì, 11 Agosto 2021

"La mia attività lavorativa è come una missione e non come un’attività da cui trarre un vantaggio economico" Read More...