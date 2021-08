"Il suo impegno ci mancherà proprio in questa stagione di ripresa e rilancio dei prossimi campionati regionali"

"Con Piero Rinaldi, presidente del Comitato Regionale della FIGC, scompare un protagonista del mondo del calcio lucano, quello più autentico fatto di valori umani, di eticità, rispetto e solidarietà, valori che Rinaldi ha da sempre coltivato e contribuito a diffondere. Ho avuto modo in tutti questi anni, da presidente della FC Francavilla e da Consigliere del Dipartimento Interregionale Area Sud della Lega Nazionale Dilettanti, di conoscere direttamente l'impegno e la volontà di Rinaldi ad affrontare i tanti problemi del calcio. In circa 20 anni di lavoro con la sua guida autorevole ma anche di ascolto, confronto e disponibilità, ha segnato le tappe più importanti dello sport più seguito anche da noi per numero di atleti ed appassionati. Il suo impegno ci mancherà proprio in questa stagione di ripresa e rilancio dei prossimi campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, calcio a 5 oltre che dell'attività del calcio per i ragazzi.

Insieme ai più sentiti sentimenti di cordoglio alla famiglia, esprimo la convinzione che per le società, i dirigenti e i tesserati del Comitato Regionale Basilicata LND, Rinaldi resterà un punto di riferimento, un esempio da seguire e rinnovare per continuare la delicata attività che ha dovuto interrompere. Per onorarne la memoria, in qualità di assessore regionale allo Sport proporrò iniziative da concordare con il Comitato Regionale della FIGC, tra cui un Memorial-torneo di calcio". Lo dichiara Francesco Cupparo, assessore alle Attività Produttive con delega alle Politiche dello Sport.