Il sindaco di Policoro Enrico Mascia chiede un intervento urgente alla Regione Basilicata per arginare il preoccupante fenomeno dei cinghiali nella città jonica. “La Regione Basilicata intervenga con urgenza: i cinghiali sono un pericolo per l’incolumità della popolazione”. Il Sindaco della Città di Policoro, Enrico Mascia, interviene sulla frequente presenza di cinghiali per le strade, che costituiscono spesso un pericolo per gli automobilisti; l’ultimo avvistamento è avvenuto nella tarda serata di ieri, 16 agosto, in zona lido, nell’area a ridosso della pineta dell’idrovora.

“L’agire indisturbato di esemplari di cinghiali – prosegue Mascia - non può lasciare indifferente l’Ente preposto a trovare una soluzione sulla proliferazione di questi animali, soprattutto quando questi si aggirano in luoghi di villeggiatura e ad alta frequenza abitativa”. “Confido in una soluzione celere e sostenibile – conclude il primo cittadino – affinché i nostri concittadini e i nostri turisti continuino in serenità e sicurezza le vacanze nella nostra splendida città”. In diverse occasioni come redazione ci siamo occupati del fenomeno, in seguito a delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini di Policoro che anche in pieno centro abitato hanno avvistato numerosi esemplari, anche di grosse dimensioni.