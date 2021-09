Setaro: “Smorzare la macchina burocratica adottando nuovi strumenti digitali e innovativi”

Il comune di Muro Lucano ha dato il via al processo di transizione al digitale. Passaggio importante per la Città in attuazione del decreto Semplificazioni (DL 76/2020) seguendo le indicazioni del Codice per l’Amministrazione Digitale, che consentirà di abbreviare le distanze fra Comune e cittadini. L’applicazione da scaricare si chiama “Smart.PA”: una Applicazione gratuita, facile da usare, comoda e sicura, che si installa in pochi click, disponibile su Google Play Store e App Store IOS. L’app SmartPA consente al cittadino di navigare liberamente nella mappa del Welfare, presentare domande per contributi e sussidi, informarsi e consultare le notizie più rilevanti, effettuare pagamenti, integrare documenti, richiedere e ottenere certificazioni direttamente sul proprio dispositivo, usufruire di agevolazioni presso negozi e servizi.

Il percorso di digitalizzazione parte da subito da tutti i servizi scolastici, visto l’imminenza dell’apertura dei plessi scolastici intorno al 13 settembre prossimo. Infatti a partire da quest’anno scolastico 2021-22 la gestione delle iscrizioni e dei pagamenti dei Servizi di refezione scolastica (servizio mensa) e trasporto scolastico. Un passo importante del comune di vero cambiamento nel rapporto con l’amministrazione pubblica da parte dei cittadini. Cosa cambierà nei fatti? “Smorzare la macchina burocratica – sottolinea Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione -adottando nuovi strumenti digitali e innovativi. Questo implica, oltre alla semplificazione dei processi, una migliore percezione sulla qualità dei servizi offerti, efficienza e una più ragguardevole vicinanza con il pubblico. L’obiettivo finale è ovviamente il miglioramento del rapporto amministrazione-cittadino, agevolano l’operato dei funzionari e diminuendo il peso della burocrazia ai cittadini grazie alla tecnologia”.

Dopo l'ambito scolastico a quali settori toccherà la digitalizzazione? “Il prossimo passo sarà l’integrazione dei servizi – continua Giovanni Setaro - e degli strumenti SPID, pagoPA e ANPR che consentiranno ai cittadini il pagamento online di multe, TARI e le altre tasse senza più doversi recare allo sportello”. Non solo nuove tecnologie, ma dialogo attivo con il cittadino attraverso tre settori importanti tecnologia, ottimizzazione back office e servizi online. “Stiamo parlando – aggiunge Giovanni Setaro – di semplificazione amministrativa, attuazione del Piano triennale dell’informatica nella PA, gestione efficiente delle risorse umane, riduzione tempi e code agli uffici, totale dematerializzazione dei flussi documentali. Una digitalizzazione per rendere attiva le politiche di e-Democracy con abilitazione dei modelli di economia sociale”. Una vera rivoluzione; se ben attuata può realizzare due aspetti importanti: dialogare con i cittadini in tempo reale e semplificare l’interazione con l’utenza.

Oreste Roberto Lanza