Dietro l’angolo la possibilità del ritorno in campo l’ex sindaco Raffaello Ripoli

Scanzano Jonico, in provincia di Matera, torna alle urne il prossimo 7 novembre. Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto con il quale è stata fissata la data del turno autunnale di elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. Le consultazioni si svolgeranno domenica 7 novembre, con l’eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre. I Comuni interessati fa sapere il Viminale sono 7 tra questi appunto Scanzano Jonico. Come ben si ricorderà il comune fu commissariato alla fine del 2019 precisamente con il D.P.R. del 27 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.23 del 29-01-2020. All’epoca il sindaco eletto era l’avvocato Raffaele Ripoli votato, nel 2016 con la lista civica “Movimento Civico Scanzanese” con 1.490 preferenze, pari al 34,22 per cento, secondo arrivò Claudio Scarnato, sostenuto dalla civica di centrosinistra “Scanzano Conta”, che raccolse 1.262 preferenze, pari al 28,99 per cento.

Con il commissariamento la gestione del comune fu affidato, per la durata di diciotto mesi ad una commissione straordinaria. Con D.P.R. del 26 aprile 2021, pubblicato sulla G.U. n.132 del 04-06-2021, la durata dello scioglimento del consiglio comunale è stata prorogata per un periodo di ulteriori sei mesi. Lo scorso 6 agosto una decisione del Tribunale di Matera, in seduta collegiale, l’organo giudiziario, ha sentenziato la candidabilità dell’ex sindaco di Scanzano Jonico, Raffaele Ripoli per le prossime amministrative, in attesa della decisione più importante, quella del Consiglio di Stato pendente che deve decidere sulle motivazioni dello scioglimento”. Nel frattempo il comune è stato restituito alla volontà popolare che dovrà e potrà decidere del suo destino. Dietro l’angolo c’è la possibilità che ritorni in campo l’ex sindaco Ripoli:“la passione per la buona politica probabilmente mi costringerà a maturare la decisione di tornare nella piazza, luogo, dove nel 2016, ebbi la conferma che la mia proposta era vincente”. Ora il termine per presentare le liste entro il trentesimo giorno antecedente alla data del voto. A Scanzano Jonico si vince o perde in un turno unico senza ballottaggio.

Oreste Roberto Lanza