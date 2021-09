“Dimostrando ancora una volta quanto la politica che più ci appartiene è quella del FARE”

Durante il consiglio di ieri in Via Verrastro a Potenza, Fratelli d’Italia Basilicata si è reso protagonista di tre importanti conquiste per la nostra Regione , dimostrando ancora una volta quanto la politica che più ci appartiene è quella del FARE. Dall’approvazione della legge sulle emissioni odorigene fortemente voluta dal nostro assessore all’ambiente ed energia, Gianni Rosa, grazie alla quale siamo la seconda Regione in Italia ad avere una normativa specifica, all’approvazione all’unanimità della legge n.74/2020 nostro consigliere Tommaso Coviello pone l’attenzione sulla tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivo dello sviluppo, donando finalmente alle famiglia interessate il giusto riconoscimento e sostegno che meritano. Per concludere la mozione sull’istituzione dell’ostetrica di comunità e di famiglia a firma del capogruppo regionale Giovanni Vizziello e dei nostri consiglieri Piergiorgio Quarto e Vincenzo Baldassarre.

Una mozione dall’importante peso sociale e sanitario che pone al centro dell’attenzione la salute della donna in tutte le sue fasi , e del bambino durante il puerperio e l’allattamento al seno, e allo stesso tempo pone il dibattito per il rilancio della medicina territoriale che si pone come obiettivo che nessuna donna lucana sia più lasciata sola nel suo percorso di vita. Ambiente , sociale, sanità sono solo alcuni dei temi che il partito ha inserito nella propria programmazione che, grazie alle capacità dei nostri rappresentanti istituzionali, il supporto della rete territoriale (in particolare i dipartimenti da me fortemente voluti durante il mio mandato da commissario regionale, che sono il vero laboratorio di idee del partito nonché la bretella di unione tra il territorio e i vertici) estremamente vicina e collaborativa con i nostri assessori e consiglieri e l’importante sostegno dei nostri rappresentanti nazionali e parlamentari porteremo avanti nel nostro mandato per onorare la fiducia che i tanti lucani hanno riposto in noi e ripongono quotidianamente nel nostro partito, rendendolo di fatto il primo partito in Italia.

Ogni nostra azione nasce dall’ascolto del territorio e delle categorie interessate, dalla condivisione con i vertici del partito e con gli uffici che ci affiancano quotidianamente e si realizza grazie a tutti questi elementi. È il lavoro di squadra che rende incisiva la nostra azione…. D’altro canto “Il talento fa vincere le partite, ma l’intelligenza e il lavoro di squadra fanno vincere i campionati” e noi vogliamo vincere il nostro campionato : rendere orgogliosi lucani che ci hanno dato mandato di rappresentarli.

On. Salvatore Caiata - Fratelli d’Italia Basilicata