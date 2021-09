"Disposizioni in materia di assistenza sanitaria” proposta di legge presentata dalla Consigliera regionale Sileo

E’ stato approvato all’unanimità dei presenti, questa mattina in IV Commissione, la proposta di legge n° 76 “Disposizioni in materia di assistenza sanitaria” presentata dalla Consigliera regionale della Lega, Dina Sileo. Una Pdl con l’obiettivo di migliorare e garantire la continuità assistenziale a livello territoriale, nell’interesse primario della salvaguardia del diritto, costituzionalmente garantito, di salute del cittadino. Una figura, quella dell’infermiere di famiglia, che si occuperà di assistere malati cronici ma anche malati in fase acuta che non richiedono cure praticabili solamente in ospedale.

Al malato sarà quindi consentito di essere assistito direttamente presso ambulatori territoriali, case della salute o presso il proprio domicilio, contribuendo a ridurre non solo gli accessi presso le strutture ospedaliere ma anche le degenze. Attraverso il teleconsulto e la telemedicina, previste nella PdL, si va verso una più efficiente assistenza territoriale con abbattimento delle liste di attesa. Si attende ora l’approvazione definitiva in Consiglio regionale che auspico possa avvenire, con il voto favorevole di tutti i colleghi, nella prossima seduta Consiliare.