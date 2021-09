Prevista la partecipazione dei massimi esponenti regionali e provinciali che sostengono il cartello elettorale

In vista delle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre per il rinnovo dell’amministrazione comunale è prevista per domani 10 settembre alle 18 e 30, presso la sala convegni del Centro Visioni urbane di Rionero in Vulture località Fontana 1961, la conferenza stampa della lista elettorale ‘Onestà e capacità’ capeggiata dal candidato sindaco Donato Libutti.

All’incontro oltre alla presenza dello stesso Libutti, che illustrerà ai presenti il proprio programma, saranno presenti i 16 candidati consiglieri. E’ prevista, inoltre, anche la partecipazione dei massimi esponenti regionali e provinciali dei partiti politici che sostengono il cartello elettorale che si propone di far cambiare passo alla comunità di Rionero in Vulture che dopo oltre 20 anni di amministrazione guidata dall’ex sindaco Antonio Placido e i suoi sodali vive una crisi profondissima.