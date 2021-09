Le dosi di vaccino sono in buon numero a disposizione della Regione Basilicata

La Regione Basilicata è già pronta per la terza dose di vaccino anti-Covid. Le aziende sanitarie sono già organizzate per provvedere, le dosi sono in buon numero a disposizione della Regione Basilicata e i punti vaccinali sono aperti per la somministrazione libera e quindi possono provvedere alla terza dose, nei tempi indicati dal Governo nazionale. Lo straordinario sforzo lucano per la vaccinazione, con numeri e dati in perfetta linea nazionale, sono un elemento di orgoglio per tutti noi”, afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata.

“Non solo, ma avevamo già anticipato uno studio anticorpale su 1000 lavoratori, grazie all’impegno di ASM e CROB, propedeutico alla terza dose. Pertanto, in linea con quanto indicato da Aifa, siamo pronti da subito alla terza dose per soggetti immunodepressi, trapiantati, malati oncologici, dializzati, anziani over-80, ospiti delle Residenze sanitarie assistite (Rsa) e personale sanitario. Per i richiami verranno utilizzati vaccini mRna, Pfizer o Moderna”, conclude Bardi.