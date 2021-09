"Basta a una politica attenta solo a poltrone e incarichi, la stagione del clientelismo è alle spalle"

"Ieri ho incontrato i lavoratori della TFA di Tito Scalo: le piccole miserie della politica con la "p" minuscola impallidiscono dinanzi a chi perde il lavoro o deve fare centinaia o migliaia di chilometri per lavorare. La politica deve volare alto. Basta con la gestione del potere... per il potere! Basta a una politica attenta solo a poltrone e incarichi. La stagione del clientelismo è alle spalle, è il passato, va archiviata per sempre". Lo ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenuto in occasione dell'evento della Feneal, federazione dei lavoratori delle costruzioni aderente alla Uil.

"L'edilizia, come alcuni segnali sembrano indicare, diventa nuovamente centrale soprattutto se si riesce a prestare la necessaria attenzione alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana, cioè alla necessità di migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica del nostro patrimonio edilizio per migliorare la qualità della vita delle nostre città e contribuire allo stesso tempo alla lotta allo spopolamento dei piccoli Comuni, che è uno dei problemi principali della Basilicata di oggi", ha aggiunto.