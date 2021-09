Send by email

Leone: "L'obiettivo della nostra riforma del sistema sanitario è quello di rafforzare la medicina territoriale"

"Uno degli obiettivi della nostra riforma del sistema sanitario è proprio quello di rafforzare la medicina territoriale, rendendola sempre più vicina ai cittadini. Inauguriamo oggi in Basilicata un'altra eccellenza dove gli specialisti prendono in carico i pazienti e li accompagnano in tutte le fasi, dal percorso diagnostico alla terapia".

È quanto ha dichiarato l'assessore alla Salute e alle Politiche sociali, Rocco Leone, che ha preso parte questa mattina, presso la sede dell'ASP di Viggianello, all'inaugurazione dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'Azienda Sanitaria di Potenza. "La reumatologia lucana è stata sempre presa a riferimento in altre regioni - ha osservato ancora Leone - e deve rimanere una nostra eccellenza".