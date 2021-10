Tra domenica e lunedì sono in totale 124.989 i lucani che chiedono speranza di cambiamento

Gli elettori chiamati alle urne in Basilicata per le elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre sono in totale 124.989. I comuni chiamati a rinnovare consigli comunali e Sindaci sono in totale 26: 20 in provincia di Potenza e 6 in quella di Matera. In provincia di Matera: Aliano, Bernalda, Ferrandina, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pisticci. 20; la provincia di Potenza: Balvano, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelluccio Inferiore, Fardella, Ginestra, Grumento Nova, Lauria, Melfi, Oppido Lucano, Paterno, Rionero in Vulture, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Teana, Tramutola, Trecchina, Viggianello.

Solo in due, a Melfi (Potenza) e Pisticci (Matera), che hanno una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, e quindi si voterà con il sistema del doppio turno, con l'eventuale ballottaggio in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre, come indicato all’art 73 dell’ordinamento degli enti locali D. Lgs.267 del 2000.A Lauria, 12 mila abitanti, è in campo Gianni Pittella, eurodeputato dal 1999 al 2018, se la vedrà con Antonio Rossino, Maresciallo della Guardia di Finanza, con un passato di amministratore locale nonché Consigliere ed Assessore alla Provincia di Potenza. Ci sono anche alcuni Comuni dove si profila una sfida particolare, quella per il quorum.

È il caso dei comuni di Aliano, Tramutola (qui il candidato Sindaco non è riuscito a fare la lista), Grumento e San Chirico Raparo. Per quest’ultimo comune l’uscente Claudio Borneo lascia, dopo tre mandati, al suo dinamico Assessore, Vincenzo Cirigliano, la fascia tricolore. In questi comuni si tratterà di convincere i cittadini ad andare al voto; almeno la metà degli aventi diritto dovranno inserire la scheda nell’urna elettorale. Se non si raggiunge questa soglia il Comune viene commissariato, vale a dire affidato a un funzionario governativo, della Prefettura, che si occuperà solo dell’ordinaria amministrazione. Come ormai prassi molte liste civiche. Si voterà la domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 07:00 alle ore 15:00, il tutto per evitare code e assembramenti ai seggi. Per molti questa tornata elettorale sembra avere un significato politico sugli assetti regionali. Per altri potrebbe diventare una sollecitazione per l’esecutivo regionale per dare un profilo più alto e concreto all’azione amministrativa. In ogni caso le piazze hanno parlato. Quelle viste in questo mese di campagna elettorali sono state piene e attente a quello che si è detto e che si vuole fare da parte dell’elettorato attivo. La matematica al solito confermerà o smentirà.

Oreste Roberto Lanza