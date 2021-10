La lettera è stata inviata al Prefetto di Potenza e al Presidente della Regione

I commercianti di Francavilla in Sinni si mobilitano in favore dei lavoratori della C&P firmando una petizione che possa avere il pronto riscontro da parte delle autorità competenti affinchè gli oltre 100 operai al momento fermi, possano riprendere a lavorare sul cantiere. La lettera è stata inviata al Prefetto di Potenza e al Presidente della Regione. Portavoce dell'iniziativa è Mariateresa Motta. Di seguito la nota integrale:

"Siamo esercenti di attività commerciali, artigianali e professionisti di Francavilla in Sinni e ci rivolgiamo a Lei in qualità di Presidente della nostra regione per sottoporLe il problema del blocco del cantiere C&P srl di Francavilla in Sinni, di cui è sicuramente a conoscenza. A causa di tale fermo circa 100 dipendenti non stanno percependo né lo stipendio né possono usufruire di ammortizzatori sociali da circa tre mesi.



Il fermo del cantiere costituisce un notevole danno economico per tutta la Valle del Sinni, non solo per il gran numero di dipendenti, ma anche pe l’indotto che si è sviluppato nel corso degli anni in-torno ad esso. Non è nostra intenzione entrare nel merito della problematica giudiziaria, ma Le chiediamo di attivare tutti i canali possibili affinché le altre 100 famiglie possano riavere al più presto l’unico sostentamento che viene loro dalla retribuzione percepita presso la C&P srl. Vogliamo, inoltre, far presente che il Sud della nostra regione non è particolarmente ricco di attività industriali e che il venir meno di un’azienda come la C&P sicuramente aggraverà atavici problemi e darà impulso a nuove migrazioni da cui non siamo purtroppo indenni".

Anche il sindaco Romano Cupparo interviene sulla questione: "Facendomi carico del sentimento popolare della mia comunità che sta avvertendo in maniera decisa l’emergenza sociale sorta a causa della mancata retribuzione di oltre 100 famiglie coinvolte nel sequestro preventivo del cantiere produttivo dell’azienda C&P SRL, trasmetto, per quanto di competenza e senza voler entrare nel merito della vicenda giudiziaria, una raccolta firme spontanea di tanti titolari di partite IVA a sostegno dei lavoratori e dell’azienda, nonché a sollecito di una celere risoluzione della problematica".