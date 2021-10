Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Sono a Melfi e Pisticci le battaglie più attese dove non è da escludere il ballottaggio nella cittadina materana

Undici dei 26 comuni della Basilicata dove si è votato ieri e oggi hanno già i loro sindaci: è questo il quadro dei risultati che sta emergendo dagli scrutini. Intanto, a Melfi e a Pisticci - gli unici due comuni con oltre 15 mila abitanti - la situazione che si sta delineando è diversa: a Melfi è in netto vantaggio Giuseppe Maglione, candidato del centrodestra, sull'avversario di centrosinistra, Luigi Simonetti. A Pisticci, si va verso il ballottaggio fra Domenico Alessandro Albano e Vito Anio Di Trani, mentre è terza Viviana Verri (M5s), sindaco uscente.

A Lauria, il sen. Gianni Pittella candidato del Pd, dopo una partenza a rilento adesso è in vantaggio sugli avversari, molto vicina la sua vittoria. Sono già stati eletti invece i sindaci dei comuni che avevano una sola lista, dove è stato raggiunto il quorum. Si stratta di Oliveto Lucano (Nicola Terranova), Campomaggiore (Nicola Blasi), Carbone (Mariano Mastropietro), Fardella (Mariangela Coringrato), Ginestra (Fiorella Pompa), San Chirico Raparo (Vincenzo Cirigliano), Teana (Vincenzo Marino), Trecchina (Fabio Marcante), Aliano (Luigi De Lorenzo), Sarconi (Giovanni Tempone) e San Martino d'Agri (Mario Antonio Imperatrice). A Bernalda il nuovo sindaco è Domenico Tataranno, a Montescaglioso invece è molto vicina la vittoria per Vincenzo Zito. Ancora incerta la situazione a Rionero in Vulture dove sono state presentate quattro liste.

Redazione