Ripoli: “Noi ci siamo, abbiamo lavorato duramente per costruire un progetto innovativo”

Ha deciso. Raffaello Ripoli, ex sindaco di Scanzano Jonico, scende in campo per le prossime elezioni amministrative con una propria lista “Riscatto per Scanzano”. I cittadini di Scanzano Jonico sono chiamati alle urne domenica 7 novembre per eleggere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese ha infatti adottato il decreto che fissa la data delle elezioni amministrative per i comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. Come si ricorderà l'amministrazione della cittadina jonica fu commissariata alla fine del 2019. Decisione confermata dal Tar del Lazio lo scorso giugno, con una sentenza con la quale venne respinto un ricorso dell'ex sindaco, Raffaello Ripoli, dell'ex Giunta municipale e di uno dei componenti il Consiglio comunale.

Poi ad agosto scorso, in seduta collegiale, la decisione del Tribunale di Matera, ha sentenziato la candidabilità dell’ex sindaco di Scanzano Jonico, Raffaele Ripoli per le prossime amministrative, confermando la non candidabilità degli ex assessori Sabato Santolo e Donatella Puce. A ben ricordare la richiesta di incandidabilità dell’ex sindaco Ripoli era stata avanzata dal Ministero dell'interno “ai sensi del Testo unico degli enti locali che prevede, nel caso di scioglimento dei Consigli comunali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso che gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo stesso scioglimento, non possano essere candidati ad alcuna carica nei due turni elettorali successivi.

Ora la giornata odierna ha sancito il suo ritorno nella piazza elettorale della sua città anche per spiegare ai suoi cittadini che il 5 giugno del 2016 gli consentirono di diventare primo cittadino con il 34,22 per cento dei consensi. “Noi ci siamo, personalmente ci sono – sottolinea Raffaello Ripoli, raggiunto telefonicamente - abbiamo lavorato duramente per costruire un progetto innovativo coinvolgendo persone accomunate dall’onestà, le capacità, la trasparenza e l’entusiasmo. Era esattamente quello che chiedevo a Scanzano, un paese che da troppo tempo, e con spinte più o meno oscure, è stato trascinato nelle sabbie mobili. Di questo e di tanto altro avremo modo di parlare perché adesso davvero Quindi è tempo di Riscatto? “Sicuramente – continua Raffaello Ripoli - è l’ora in cui parlare, spiegare le dovute e giuste ragioni del nostro progetto ma soprattutto di quello che è successo dal 2016 in poi”. Nei prossimi giorni verrà presentata lista e le idee alla città e ai cittadini scanzanesi. Ufficialmente è partita la campagna elettorale.

Oreste Roberto Lanza