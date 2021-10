Send by email

In merito al vile e gravissimo attacco avvenuto alla sede sindacale nazionale di Roma

Angelo Summa, segretario regionale CGIL

Attraverso di te rivolgo i miei sentimenti di solidarietà a tutti i dirigenti ed iscritti alla Cgil della Basilicata per il vile e gravissimo attacco alla vostra sede sindacale nazionale. Il sindacato è da sempre un presidio di democrazia e di rappresentanza dei lavoratori e pertanto le istituzioni democratiche come la Regione si schierano dalla vostra parte pronte a tutelare chi è impegnato sui temi dei diritti e del benessere dei lavoratori.

Siamo consapevoli che la campagna di vaccinazione è fondamentale per la messa in sicurezza di tutti i cittadini e che i protocolli firmati a livello nazionale e locale sui posti di lavoro sono lo strumento essenziale. Ogni tentativo di mettere in discussione tutto questo, tanto più se si usa la violenza, va respinto unitariamente con fermezza.

Francesco Cupparo, assessore al Lavoro Regione