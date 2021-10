Presentato a Potenza nel pomeriggio il suo libro “Controcorrente”

In Basilicata il leader di Italia Viva, Matteo Renzi ha incontrato a Matera un gruppo di imprenditori in un incontro pubblico. Anche in virtù dei risultati positivi ottenuti alle scorse elezioni amministrative da Italia Viva in Renzi ha voluto incontrare il mondo produttivo e imprenditoriale nella sala convegni del Matera Hotel, al Borgo Venusio. Renzi rispondendo ai giornalisti sul futuro di Matera, che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura ha affermato: "Questa città - ha detto - ha tutto per continuare il percorso di svolta intrapreso anni fa". A proposito delle sfide future ha poi aggiunto: "Possiamo occupare l'anno prima delle elezioni nell'ascoltare gli imprenditori, i lavoratori, il terzo settore e il mondo produttivo".

“Vengo qui per parlare con gli imprenditori” ha affermato Renzi “e su che cosa bisogna fare per quanto riguarda il PNRR, anche come ripartizione di fondi. Questo è un grande tema, noi abbiamo fatto un lavoro su una terra di grande livello, grazie ovviamente ai nostri amici materani ed è stato un lavoro che stamattina durante la mia passeggiata nei Sassi dava l’idea dell’importanza di come certe scelte possono cambiare il volto di una città. Matera oggi è una città del futuro che può sembrare una provocazione, un paradosso, ma è così: la cultura degli strumenti portano questo territorio a guardare a un carico di speranza decisamente diverso. Matera ha tutto per poter continuare in questo percorso di svolta che ha iniziato con il dialogo della cultura nel 2019. Questa terra naturalmente deve essere incoraggiata a guardare al mondo, c’è uno spazio di crescita ulteriore, una realtà che ha delle punte di eccellenza che erano inimmaginabili qualche anno fa.” Nel pomeriggio Renzi si è spostato a Potenza dove alle 18 e 30, presso il Cineteatro Due Torri, ha partecipato alla presentazione ufficiale del suo libro ‘Controcorrente’. Sul palco Giovanni Lamberti, giornalista parlamentare dell’agenzia di stampa Agi ha intervistato Renzi sulle questioni più attuali del volume.

Silvia Silvestri