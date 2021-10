Incontrati i vertici territoriali della società per discutere dei lavori riguardanti le principali arterie del Materano

Programmare tutte le risorse possibili sulla SS 7 Ferrandina-Matera e seguire con la massima attenzione le attività conclusive dei lavori nell'ultimo tratto della Bradanica alle porte della Città dei Sassi: sono questi, i temi al centro di un tavolo tecnico, che l'assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra ha presieduto e coordinato alla presenza del capo Compartimento e dei dirigenti di Anas. "Tali attività, che prevedono un'analisi attenta delle specifiche arterie oggetto di interventi - ha spiegato l'esponente della giunta lucana - sono da noi doverosamente e costantemente svolte nella sede del Dipartimento regionale. Per quanto riguarda la Bradanica - ha proseguito l'assessore - fino ad oggi non abbiamo mai abbassato la guardia: come già detto in passato, le operazioni di collaudo dell'arteria hanno fatto emergere sul viadotto Santo Stefano, l'ultimo tratto al momento ancora interdetto al transito, alcune criticità a causa di un vicino fenomeno franoso. Le ulteriori e definitive integrazioni al collaudo sono state fornite nel mese di settembre.

Guardiamo con ottimismo, quindi, ad una prossima e immediata apertura". Sulla Strada statale 7, nel frattempo, sono in fase di progettazione interventi importanti, suddivisi in vari lotti. "Per tali interventi - ha continuato Merra - prevediamo di ottenere e di movimentare risorse pari a oltre 400 milioni di euro, sfruttando al meglio le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che ci consentiranno, ad esempio, di realizzare quattro corsie su quasi tutta l'arteria. L'impegno con il Ministero - ha detto ancora - è di reperire il più presto possibile tutte le risorse necessarie su cui il Dipartimento Infrastrutture ha predisposto specifiche schede di intervento sul Recovery Plan. A differenza di chi fa la corsa a fare per prima gli annunci, alimentando aspettative che poi si trasformano in delusione e disincanto nei confronti della politica - ha messo in chiaro l'assessore - preferiamo parlare con fatti concreti e non sbilanciarci in facili slogan distanti anni luce dalla realtà. Quello che al momento ci sentiamo di garantire - ha concluso Merra - è il massimo e costante impegno della Regione sia nella fase di individuazione e reperimento delle risorse, che in quella della programmazione strategica, unica via percorribile per una crescita vera della nostra Basilicata e per il miglioramento di servizi e infrastrutture".