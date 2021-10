Non riusciamo a capire la motivazione e per questo chiediamo al sindaco un incontro immediato

Pensavamo che il problema dei pagamenti degli stipendi esistesse solo per le aziende del Trasporto Pubblico Locale invece, con stupore e rammarico, dobbiamo prendere atto che nel Trasporto Urbano di Potenza quasi con regolarità viene disattesa la data prevista del versamento ai lavoratori.

Lo sostiene il segretario Regionale Generale Uiltrasporti Basilicata Antonio Cefola

Non riusciamo a capire quale sia la motivazione e per questo abbiamo più volte chiesto di convocare urgente riunione per esaminare le problematiche e cercare di risolverle nell’immediato.

Continuiamo a sostenere che i lavoratori prestano regolarmente la loro attività e regolarmente devono essere retribuiti senza ritardi alcuni specie se ingiustificati.E’ compito dell’azienda Trotta provvedere ai regolari pagamenti ed è compito dell’Amministrazione comunale di Potenza fare i dovuti controlli e far rispettare il contratto in essere sia nelle date sia sulle penalità previste.La Uiltrasporti ha più volte sollecitato interventi mirati alla verifica della regolare gestione del servizio ma fino ad oggi non si sono avuti riscontri alcuni.Sarebbe bene mettere le carte in tavola e, una volta per tutte, decidere se è opportuno continuare nell’incertezza o prendere dovuti provvedimenti per assicurare le giuste spettanze ai lavoratori che meritano rispetto e riconoscenze per l’attività svolto molto spesso anche in condizioni non favorevoli.Di conseguenza invitiamo il Sindaco di indire un immediato incontro.