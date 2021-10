“Scanzano ricomincerà il suo percorso di crescita immediatamente”

Il prossimo 7 e 8 novembre 2021 i cittadini di Scanzano Jonico si recheranno alle urne per il turno straordinario delle elezioni comunali 2021. Tre i candidati in corsa per la fascia tricolore: Mario Altieri, Rocco Durante e Raffaello Ripoli. Eletto sindaco il 5 giugno del 2016 con la lista civica “Movimento civico Scanzanese” Raffaello Ripoli nel dicembre 2019 dovette deporre la fascia perché l’intero consiglio comunale venne sciolto e commissariato per infiltrazioni mafiose dall’attuale Ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Ora l’ex sindaco torna in campo per rivendicare le proprie ragioni e per chiedere un attimo di verità.

Scanzano immobilizzata a livello amministrativo, bisogna ripartire. Cosa si sente di dire ai cittadini? “Appena ci insedieremo riprenderemo esattamente – chiarisce subito Raffaello Ripoli, raggiunto telefonicamente - dal dove siamo stati bruscamente ed immeritatamente interrotti. Scanzano ricomincerà il suo percorso di crescita immediatamente”.



Ritorna in campo dopo l’angosciosa vicenda del commissariamento per presunte infiltrazioni mafiose, sicuramente si sente motivato a riprendere da dove ha lasciato. In caso di elezione quali le prime azioni che porrà in essere? “La priorità assoluta è restituire il decoro alla città – sottolinea Raffaello Ripoli - ormai è abbandonata a sé stessa. Strade dissestate e verde pubblico nell’abbandono e nell’incuria totale in alcuni punti della città. Subito dopo avvieremo la pianificazione degli interventi inseriti nel programma che, avendo già i finanziamenti, saranno cantierabili in breve tempo”.

Per essere ancora precisi? “Realizzeremo il centro comunale di raccolta – continua Raffaello Ripoli - per efficientare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti; riqualificheremo la vecchia zona artigianale fornendo finalmente acqua e fogna dopo trent’anni e termineremo le urbanizzazioni della nuova zona artigianale, sicché possano sorgervi immediatamente capannoni ed attività produttive che daranno posti di lavoro; riqualificheremo il lungomare di lido torre. Realizzeremo il tratto di ciclovia che riguarda Scanzano; acquisteremo lo scuolabus per migliorare il trasporto scolastico; efficienteremo la pubblica illuminazione; riqualificheremo il campo di calcetto di via Nenni”.



Una nuova esperienza amministrativa da Sindaco rieletto sarà un Riscatto per lei oppure per la città? E in che termini Scanzano vivrà questa nuova stagione? “Sarà il riscatto della città che potrà autodeterminarsi - chiarisce Raffaello Ripoli - e scegliere democraticamente se rimettere al proprio posto il sottoscritto, violentemente sradicato dal proprio ruolo. Il mio Riscatto personale l’ho già avuto dalla sentenza del Tribunale Collegiale di Matera che ha escluso ogni addebito nei miei confronti, anche se è innegabile che il mio destino personale e quello della città siano strettamente ed indissolubilmente legati”.

Una ripartenza con lo scopo di essere ancora concreti ed incisivi nell’interesse della comunità scanzanese. “La nuova stagione di Scanzano ripartirà - conclude Raffaello Ripoli - con l’esperienza personale che io ho maturato da questa vicenda incresciosa e della quale, le posso garantire, ho fatto tesoro. Ritornerà il sereno”.

Oreste Roberto Lanza