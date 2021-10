Inaugurata questa mattina alla presenza del governatore lucano Vito Bardi

Occupa seicento metri quadrati distribuiti su due piani la nuova sede della Coldiretti Basilicata a Potenza. Una struttura tutta nuova, più ampia ed accogliente, inaugurata questa mattina in via del Basento al civico 16, alla presenza del presidente regionale di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, del direttore regionale, Aldo Mattia, di quello provinciale di Potenza, Franco Carbone, del presidente provinciale di Matera, Gianfranco Romano, del vicesindaco di Potenza, Antonio Vigilante, dell'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Fanelli, e del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Prima del taglio del nastro la benedizione da parte del vescovo della Diocesi di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, che ha rivolto un pensiero alle popolazioni della Calabria e della Sicilia, colpite dalla violenta ondata di maltempo.

"Un'inaugurazione, la quarta per Coldiretti in questo periodo di pandemia, dopo l'apertura dei mercati coperti di Matera e Potenza e dello store di 'Io sono lucano' nel capoluogo di regione - ha spiegato il presidente Pessolani - che testimonia la ripartenza per l'agricoltura e per una comunità laboriosa come è quella lucana. La nuova sede regionale consentirà di fornire un servizio sempre migliore a tutti i nostri associati usufruendo di una struttura più razionale ed adeguata al ricevimento del pubblico". La sede, infatti, collocata a poche centinaia di metri dall'uscita Ovest di Potenza, è più facilmente raggiungibile, evitando così il traffico cittadino.

"I nostri associati potranno trovarci nei nuovi uffici e come al solito usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla più grande associazione agricola - ha aggiunto il direttore regionale Mattia - dalla consulenza fiscale a quella tecnica, dall'azione sindacale ai servizi rivolti a tutti i pensionati e ai cittadini che si rivolgono al Patronato Epaca". Soddisfazione è stata espressa dal governatore lucano Bardi che ha confermato la "vicinanza della Regione Basilicata al mondo agricolo". L'inaugurazione della nuova sede è stata anche l'occasione per presentare ufficialmente il "piatto lucano". Un primo a base di strascinati con peperoni Igp di Senise, olio Dop del Vulture, briciole di pane croccante di Matera e cacioricotta. "Il nostro auspicio è che diventi il piatto rappresentativo della Basilicata - ha sottolineato il presidente dell'Unione regionale cuochi lucani, Rocco Giubileo - preparato con prodotti rigorosamente del territorio".