La Basilicata è sprovvista di uno scalo aeroportuale e manca un'adeguata rete ferroviaria per i treni ad alta velocità

«Durante la giornata di ieri, il governo, ha accolto come raccomandazione il mio Ordine del giorno al Dl Trasporti e Infrastrutture, con il quale chiedevo che la Basilicata avesse un ruolo di assoluta precedenza e priorità, per adeguare la tratta ferroviaria Taranto-Potenza-Salerno ai treni ad alta velocità. È doveroso premettere che la Basilicata è sprovvista di uno scalo aeroportuale e contemporaneamente priva di una adeguata rete ferroviaria per il transito dei treni ad alta velocità», lo dichiara il deputato di FdI Salvatore Caiata. «Va infatti rimarcato - prosegue - che la Basilicata ed il Molise sono le uniche due regioni italiane non servite da aeroporti a non avere neppure una rete ferroviaria adeguata ai treni di nuova generazione.

La tratta Taranto-Potenza-Salerno che attraversa il territorio regionale lucano ha un altissimo tasso di pendolari ed una media di percorribilità di appena 50 km/h con tempi di percorrenza che vanno ben oltre le due ore per circa 150km. È fondamentale che il Governo riconosca questo stato di criticità della nostra regione e la stessa venga inserita negli interventi urgenti del suddetto decreto. Solo così - conclude Caiata - affiancando i progetti che la Regione Basilicata presenterà all'interno del PNRR potremo davvero dare una svolta alla logistica, al turismo, ai trasporti e alla crescita complessiva della Basilicata».