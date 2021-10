All’ordine del giorno la mozione di censura presentata dai consiglieri di minoranza nei confronti del Dg dell’Arpab Tisci

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, comma 4 e 53 dello Statuto della Regione Basilicata, alle ore 15.30 di giovedì 4 novembre 2021 nell'aula Dinardo, al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n.4. All’ordine del giorno la mozione di censura nei confronti del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (Arpab) Avv. Antonio Tisci, presentata dai consiglieri Cifarelli e Pittella (Pd), Leggieri, Carlucci e Perrino (M5s) e Trerotola (Prospettive lucane).

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana. Sarà garantita l'interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta. La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.