Il Sindaco di Melfi Maglione: “Un assetto definitivo e la relazione di un piano del Parco esistente”

Il Parco del Vulture ancora senza Presidente. L’area protetta della Basilicata che si estende alle pendici del Monte Vulture per 57.496 ettari e che comprende i comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte e San Fele, tutti appartenenti alla Provincia di Potenza., da tempo chiede alla Regione una soluzione definitiva per avere la piena operatività di azione. Per questo nei giorni tutti i sindaci dei comuni ricadenti all’interno del Parco, Gerardo Lucio Petruzzelli per la comunità di Atella, Antonio Murano di Barile, Fiorella Pompa di Ginestra, Biagio Cristofaro di Rapolla, Giuseppe Sarcuno di Ripacandida, Giovanni Marino vice sindaco di Ruvo del Monte, e i sindaci Mario Di Nitto per Rionero in Vulture e, il neo sindaco di Melfi Giuseppe Maglione, si sono riuniti a Rionero in Vulture, presso il palazzo “Giustino Fortunato”, assente ancora una volta la Provincia di Potenza, ma con la presenza del neo commissario Francesco Pesce, per trovare un punto condiviso che porti alla nomina della nuova presidenza.

L’obiettivo è soprattutto quello di trovare un’intesa con la regione Basilicata dopo le tre proposte respinte nei mesi scorsi. Nell’incontro di Rionero pare che il clima non è stato di quelli più sereni pur aver manifestato grande spirito di collaborazione per cercare una soluzione che tenga conto delle reali istanze del territorio per contribuire a rilanciare un Parco con tante potenzialità. Nell’incontro i sindaci intervenuti hanno chiesto un incontro in via Anzio, presso la provincia di Potenza, per sbloccare una situazione per potere, poi, addivenire alla redazione del piano di gestione e valorizzazione. Una situazione di precarietà ed incertezza che non permette di valutare la percorribilità di uno stato di allargamento dei confini dell’area protetta in passato richiesta dai diversi amministratori facenti parte del Parco, in particolare della vecchia giunta del comune di Melfi. “Sull’allargamento dei confini del Parco che la giunta uscente di Melfi aveva proposto alla Regione, non vedo percorribile questo allargamento dei confini – precisa Giuseppe Maglione, neo sindaco di Melfi – senza un assetto definitivo, senza la relazione di un piano del Parco esistente, senza che in definitiva si faccia chiarezza sull’intera questione”.

Oreste Roberto Lanza