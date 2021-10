Due finanziamenti da 300 e 290mila euro per l’edificio scolastico e il consolidamento in c/so Garibaldi

Nella riunione della Giunta Regionale, tenutasi lo scorso 29 Ottobre sono stati approvati due provvedimenti fondamentali per il Comune di Avigliano. Si tratta di un finanziamento di 300.000 euro per il Recupero funzionale dell'ex edificio scolastico di viale XVIII Agosto (DGR n. 876/2021) e di 290.000 per il Consolidamento dello storico dissesto idrogeologico in c/so Garibaldi (DGR n. 875/2021). Due provvedimenti che testimoniano la forte vicinanza del Governo Bardi alla Comunità Avigliano, resa possibile anche grazie al lavoro dell'Assessore Regionale all'Ambiente e all'Energia, Gianni Rosa, che ha sempre mostrato un interessamento concreto alle problematiche dei territori e di Avigliano.



Questi non sono altro che gli ultimi di una serie di provvedimenti che hanno visto la Comunità di Avigliano al centro dell'attività politica amministrativa regionale. Ricordiamo lo sblocco dei finanziamenti per il rifacimento della rete idrica e fognaria, piuttosto che le risorse messe a disposizione nell'ambito del Bando regionale "Infrastrutture Verdi" per la riqualificazione dell'area del monastero. Avigliano recupera un forte protagonismo sullo scenario politico regionale, in netta discontinuità con lo scorso Governo Regionale che usava Avigliano esclusivamente come un serbatoio elettorale. L'Amministrazione Comunale saprà sfruttare al meglio queste opportunità, attivando al più presto tutte le procedure amministrative per avviare questi importanti interventi. Per noi, oggi come ieri, Avigliano e gli Aviglianesi vengono prima di qualsiasi interesse politico di parte.