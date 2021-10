La Regione Basilicata la smetta con l’indecoroso teatrino politico e si pieghi a lavorare

“La questione meridionale resta tutta aperta e incerta per la scarsa rappresentanza politica. Decine di miliardi del Recovery plan in arrivo al Sud rischiano di dover essere restituite a Bruxelles per l’eccesso di burocrazia, nel far fronte agli adempimenti e per la drammatica carenza di funzionari e dirigenti e arretratezza e insufficienza di professionalità delle pubbliche amministrazioni.

Si smetta con l’indecoroso teatrino politico che da mesi attraversa la maggioranza della Regione Basilicata, ci si confronti e ci si pieghi a lavorare per affrontare la più grande sfida storica che abbiamo dinanzi a noi e che non possiamo sprecare. I danni che si produrrebbero avrebbero effetti per i prossimi 50 anni della nostra regione”. Lo afferma in una nota il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa.