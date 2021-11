Smaldini:"La nascita di gruppi politici giovanili sono un fortissimo deterrente alle distrazioni da esperienza negative"

E' stato presentato questa mattina a Potenza il programma del Primo campo di Gioventù Nazionale della Basilicata, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Ad illustrare il programma e le ragioni dell’iniziativa, nell’accogliente sala della sede di FdI di via Verrastro 15/A del capoluogo lucano, oltre al coordinatore regionale di GN Basilicata, prof. Michele Giordano, anche il segretario provinciale del partito, nonché assessore al Comune di Potenza, avv. Giuseppe Giuzio, la responsabile regionale del Dipartimento Organizzazione di Fdi Basilicata Ivana Smaldini e il componente del Dipartimento nazionale per l’Istruzione e la formazione il Dirigente scolastico prof. Leonardo Giodano.

L’iniziativa si svolgerà il 6 e il 7 novembre presso il Grande Albergo di Potenza. Oltre a tanti giovani di diverse regioni d’Italia, soprattutto meridionali (è annunciata la presenza di giovani della Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Lazioi, e…) interverranno personalità del partito, quali l’ex Ministro dell’Agricoltura Gianni Alemanno, l’On. Fabio Rampelli, l’On. Wanda Ferro, l’On. Andrea Delmastro, il presidente nazionale di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, il presidente di Azione Universitaria, Nicola D’Ambrosio e vari esponenti di FDI e di GN provenienti da tutta Italia. “Dopo solo un anno dalla rinascita del gruppo giovanile lucano, i giovani militanti si incontreranno per discutere su temi come giustizia, geopolitica, ambiente, impegno nel sociale e istruzione. In particolare, una sessione sarà dedicata al 50° anniversario dalla nascita del Fronte della Gioventù, di cui Gioventù Nazionale è erede”, ha detto Michele Giordano, il quale ha precisato che “il nome del campo “Leukanoi. Una luce nella radura”, riprende l’antico nome dei Lucani (dalla radice *leuk, luce) e sta a significare la volontà dei militanti di GN di essere luce in una società sempre più avvolta dal buio del nichilismo, dell’omologazione e dell’assenza di identità e in un terra in cui la norma è fuggire e la sfida da lanciare è restare, per immaginarne la rinascita.

”Lo stesso segretario provinciale Giuseppe Giuzio ha ricordato il forte legame di Gioventù Nazionale con l’ex Fronte della Gioventù. “Proprio in questa missione sta il legame con la celebrazione dei 50 anni dalla nascita del Fronte. – ha detto. “La nostra generazione deve saper vivere il proprio tempo, combattere le sfide del presente, come coloro che ci hanno preceduto hanno fatto, lasciandoci il testimone di una grande storia”. La coordinatrice regionale dell’Organizzazione di FdI, Ivana Smaldini, nel sottolineare l’importanza di un movimento giovanile di destra in Basilicata ha detto che “la nascita di gruppi politici giovanili sono un fortissimo deterrente alle distrazioni da esperienza negative a cui i ragazzi di oggi sono fortemente esposti”. Lo stesso Leonardo Giordano ha evidenziato gli “aspetti educativi e formativi che possono fornire movimenti giovanile fondati su valori veri, autentici, capaci di raccordare modernità e tradizione.