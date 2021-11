Il consiglio comunale venne sciolto per mafia nel dicembre 2019 con successiva nomina del commissario prefettizio

Sono 6.008 (3.015 donne e 2.993 uomini) gli aventi diritto per le Amministrative a Scanzano Jonico (Matera), uno dei sette Comuni sciolti per mafia dove domani, domenica 7 novembre, dalle ore 7.00 alle 23.00, si voterà per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Gli abitanti della cittadina Jonica si apprestano quindi a questa insolita tornata elettorale per eleggere il loro primo cittadino.

A Scanzano Jonico, dove sono state allestite sette sezioni, ricordiamo che il consiglio comunale venne dichiarato decaduto dal Ministero degli Interni nel dicembre 2019 con successiva nomina del commissario prefettizio. Adesso a sfidarsi sono tre i candidati alla carica di sindaco: Mario Altieri (Scanzano rinasce), Rocco Durante (SìAmo Scanzano) e Raffaello Ripoli (Riscatto per Scanzano).