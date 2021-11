Send by email

Il consigliere regionale Pasquale Cariello vero trascinatore di questa lista vincente

Mario Altieri ha vinto le elezioni amministrative a Scanzano Jonico con la lista "Scanzano Rinasce" con oltre il 50% di preferenze. E' lui il primo cittadino del centro in provincia di Matera che ha visto trionfare ieri sera nello spoglio sulle altre due liste, "Siamo Scanzano" con Rocco Durante e "Riscatto per Scanzano" con Raffaello Ripoli.

Un successo quello di Altieri che ribadisce i pronostici della vigilia, con un gruppo compatto e con al suo interno il consigliere regionale Pasquale Cariello, vero trascinatore di questa lista vincente visto che ha conquistato oltre mille voti di preferenza. Dall'altra parte invece gli altri due candidati, Rocco Durante e Raffaello Ripoli. Quest'ultimo sindaco uscente con la sua amministrazione decaduta nel dicembre 2019 per infiltrazioni mafiose, decisione da parte del Ministero degli Interni e con successiva nomina del commissario prefettizio. Adesso i cittadini di Scanzano si aspettano delle risposte immediate e decise per una pronta ripartenza del comune Jonico.

Claudio Sole