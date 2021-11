Un’anagrafe della disabilità che possa periodicamente fornire un quadro della situazione

«Facendo seguito alle dichiarazioni del Garante dell’Infanzia, Vincenzo Giuliano, reputo sia utile in termini di organizzazione e di gestione, l'istituzione di un’anagrafe della disabilità che possa periodicamente fornire un quadro della situazione: numeri, bisogni, status socioeconomico», lo afferma il consigliere regionale di FdI, Tommaso Coviello. «La domanda di "salute e assistenza" - prosegue Coviello - è forte, specialmente in questa complessa fase pandemica ed è necessario poter agire in un preciso perimetro delineato dalle informazioni contenute in una banca dati che possa indirizzare gli sforzi e le decisioni e rendere i dati statistici fruibili all’organo decisorio politico ed alle amministrazioni territoriali cui è affidata la responsabilità delle scelte strategiche e la pianificazione dell’offerta dei servizi dedicati alle persone disabili e alle rispettive famiglie.

Talvolta - conclude il consigliere regionale - le stime sono in via presuntiva, con numeri che potrebbero differire rispetto a quelli reali. Per questo motivo occorre adeguarsi a quanto già previsto in numerosi Paesi europei, Svezia o Danimarca, che in tema di disabilità e di welfare rappresentano modelli virtuosi ed efficienti».