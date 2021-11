"Di questo disastro qualcuno dovrà prendersi la responsabilità sia politica che legale"

Ieri mattina la lista SìAMO Scanzano ha ritenuto opportuno indire una conferenza stampa per comunicare alla città di Scanzano Jonico la propria posizione in merito al caos amministrativo seguito alle elezioni del 7 Novembre. Hanno preso parte alla conferenza stampa il candidato sindaco Rocco Durante e i candidati della lista. Il candidato sindaco, in apertura ha dichiarato: “Abbiamo da subito accettato il verdetto delle urne e fatto gli auguri a Mario Altieri dicendoci pronti a fare opposizione in Consiglio Comunale. Dopo due anni di commissariamento e dopo uno scioglimento per infiltrazioni mafiose, avremmo voluto che Scanzano avesse un Sindaco votato e non un nuovo Commissario Prefettizio. Non avremmo nemmeno accettato di subentrare come secondi alla guida del Comune. Noi al Comune ci andremo ma con il voto e la legittimità popolare. A Scanzano invece arriverà il Commissario Prefettizio nella persona della Dott.ssa Camerini, alla quale facciamo da subito gli auguri di buon lavoro e comunichiamo la nostra disponibilità a collaborare per il bene della nostra comunità.”

Lo stesso Durante ha puntualizzato però: “Politicamente però ci preme dire che avevamo preannunciato questo rischio e che il nostro appello al voto negli ultimi giorni era centrato proprio su questo. Votando la lista di Altieri si sarebbe andato verso un nuovo commissariamento e questo la città non può permetterselo. Di questo disastro qualcuno dovrà prendersi la responsabilità sia politica che legale di aver fatto andare a vuoto una tornata elettorale, e di aver fatto candidare persone che hanno speso soldi e tempo inutilmente. Soprattutto chi sapeva e si è candidato ugualmente.” Il candidato consigliere Michele Di Tursi ha aggiunto: “Lanciamo subito una proposta e una iniziativa: raccoglieremo le firme per chiedere l'istituzione della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) in Basilicata e chiederemo che la sede sia a Scanzano. Vogliamo più istituzioni, più Stato, più legalità. Per fare uscire Scanzano dal vicolo cieco in cui è stata portata.” In chiusura la candidata consigliera Giusy Rocco ha annunciato: “L'esperienza e il gruppo di SiAMO Scanzano non si esaurisce con questa elezione. Anzi. Continueremo a lavorare di più e meglio, convinti della bontà delle nostre idee e azioni.”