A Melfi si terrà il 16 novembre un vertice fra l'assessore regionale, i primi cittadini e il presidente della Provincia di Potenza

Un confronto costruttivo fra gli enti locali per dare slancio alla viabilità e al settore dei trasporti nell'area nord lucana: è l'obiettivo di un incontro, convocato dall'assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra, che si terrà martedì 16 novembre nell'aula consiliare "Nitti Bovet" del Comune di Melfi, con inizio alle ore 11. All'iniziativa interverranno, oltre all'esponente della giunta lucana, il consigliere regionale Massimo Zullino, il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino e i primi cittadini di 14 comuni: Atella, Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa. "Il coro unanime di cittadini e amministratori - ha detto l'assessore Merra nell'annunciare l'incontro di martedì - impone una riflessione seria ed immediata sulla sicurezza della nostra viabilità, in particolare sulla fitta rete di quella provinciale.

L'area del Vulture Alto Bradano è ancora una di quelle che presentano le maggiori criticità, nonostante in questi due anni la Regione abbia fatto tanto e si sia sottoposta a sforzi importanti per stanziare alla Provincia ulteriori risorse, in aggiunta a quelle di cui è beneficiaria quale ente competente per la viabilità. Al fine di un confronto costruttivo sulle attività da mettere in campo nell'immediato futuro - ha sottolineato Merra - ho quindi deciso di chiamare a raccolta i sindaci dell'area nord lucana, per un incontro al quale interverrà, tra gli altri, anche il presidente della Provincia di Potenza".