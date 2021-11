L'iniziativa rientra nell'Accordo di Programma "Basilicata in Marcia per la Cultura"

Stamane presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'Evento organizzato dalla Regione Basilicata che coinvolgerà le scuole di ogni ordine e grado con il sostegno del Comitato Paritetico istituito tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la Consigliera Regionale di Parità, per celebrare la Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza il prossimo 20 novembre. "L'iniziativa - ha sottolineato l'arch. Tomangelo Cappelli coordinatore regionale dell'evento -rientra nell'Accordo di Programma 'Basilicata in Marcia per la Cultura', promosso dalla Regione Basilicata e a cui hanno aderito anche l'UNICEF, MIUR USR, il Garante dell'Infanzia e le Consigliere Nazionale e Regionale di Parità, Società Italiana di Pediatria, l, con il coinvolgimento di oltre 40 partners è ha l'obiettivo fondamentale di richiamare l'attenzione sulla centralità dei Giovani e della Scuola per mettere Cultura Turismo e Lavoro al centro della nuova programmazione delle istituzioni nazionali e regionali attraverso il Modello di Sviluppo Eticosostenibile proposto nell'Accordo 'Basilicata in Marcia per la Cultura' per arrestare il grave fenomeno dello spopolamento dei comuni lucani con la valorizzazione del Patrimonio Culturale e delle risorse Umane e la diffusione di stili di vita più sani ed armoniosi.

"Nella Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza - ha proseguito Cappelli - vorremmo regalare a tutti i giovani un momento di pace serenità e felicita. Ce n'è tanto bisogno in un momento così tragico per l'emergenza pandemica che vede i giovani tra le fasce più colpite se si pensa che 1,3 mln minori risultano, dai dati ISTAT, in uno stato di povertà assoluta. Ecco perché vorremmo che, con questo evento, si avviasse un diffuso processo di sensibilizzazione culturale indispensabile per far comprendere che, per edificare le condizioni ideali per un mondo migliore, non si può prescindere da una sana e diffusa educazione all'Arte di Vivere nel rispetto delle persone e dell'ambiente."

"Lavorare insieme in una Rete interculturale - ha affermato la Consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi - per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in ottica di genere e di pari opportunità è fondamentale ed è grande lo sforzo che stiamo mettendo in campo anche con la Consigliera nazionale di Parità per promuovere a livello istituzionale la Campagna di comunicazione istituzionale 'VOGLIO VIVERE IN ARMONIA PER LA FELICITÀ DELL'UMANITÀ' che verrà presentata durante l'evento del 20 novembre e che è stata inviata, per chiederne l'attuazione attraverso i canali nazionali, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lanciare con i Giovani, protagonisti assoluti, una Missione per salvaguardare i diritti di tutti promuovendo una responsabilizzazione individuale nella speranza di non assistere più ad atti di violenza estrema nei riguardi dei minori, delle donne e dei deboli."

Vincenzo Giuliano Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha voluto esprimere la sua piena adesione all'evento che, ha sottolineato "è in continuità con le attività comuni che non devono perdere di vista la necessità di intervenire tempestivamente per sanare preoccupanti situazioni di povertà educativa che richiedono una sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni proposte ed un impegno costante nel fare della Basilicata un Laboratorio Educante, tema che è stato inserito in evidenza nei laboratori Emozionali predisposti nell'ambito dell'Accordo 'Basilicata in Marcia per la Cultura' inviati dall'USR Basilicata a tutte le scuole della regione. Il Gen. Figliuolo sarà l'Ospite d'Onore dell'evento che si terrà proprio nell'Istituto Comprensivo D. Savio di Potenza dove ha frequentato le scuole elementari e per l'occasione sono stati invitati e i suoi Maestri Osvaldo Tagliavini e Caterina Potenza e alcuni compagni di scuola rappresentati da Antonio Lorusso Antonio Lorusso e sebbene ha risposto con molto trasporto all'invito per la Giornata Mondiale Infanzia e Adolescenza ed avrebbe sicuramente partecipato in presenza, per impegni dovuti alla sua alta carica di Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 interverrà con un collegamento in Video-conferenza.

All'evento che avrà inizio alle 10:30 con un Percorso emozionale con esibizione di Allieve e Allievi coordinate dalla Prof.ssa Vittoria Buscicchio 'Le Sentinelle della Felicità': i Giovani Protagonisti della Grande Festa d'Amore per un Mondo Migliore' sono stati invitati in presenza o da remoto rappresentanti delle istituzioni, tra i quali, Vito Bardi Presidente Giunta Regione Basilicata, Giuseppe Moles Senatore della Repubblica e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Informazione ed Editoria,Canio Alfieri Sabia, Dirigente Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo Regione Basilicata, Diana Camardo Dirigente scolastico IC D. Savio, Claudia Datena Dirigente MIUR Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Tomangelo Cappelli Coordinatore regionale 'Basilicata in Marcia per la Cultura', Andrea Iacomini Portavoce UNICEF Italia, Mario Guarente Sindaco Città di Potenza, Michele Campanaro Prefetto di Potenza, Antonino Pietro Romeo, Questore Provincia di Potenza, S.E. Salvatore Ligorio Arcivescovo Metropolita Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo; Pietro Ferrara Delegato Nazionale Società Italiana di Pediatria e Docente dell'Università Campus Biomedico Roma Dott.ssa Francesca Bagni Cipriani Consigliera Nazionale di Parità, Avv.ta Ivana Enrica Pipponzi, Consigliera di Parità Regionale e Coordinatrice Comitato Paritetico MIUR USR Basilicata; Dott.ssa Fiammetta Perrone; Presidente FIDAPA Italia; Dott.ssa Angela Granata; Presidente UNICEF Basilicata Prof. Vincenzo Giuliano Garante Infanzia e Adolescenza; Dott.ssa Alessandra Sagarese Assessora Pubblica Istruzione - Rapporti con Università Comune di Potenza