Castronuovo: "Attivo anche nel nostro comune da ieri il nuovo portale dell’anagrafe digitale nazionale"

È operativo anche a Senise a partire da ieri, 24 novembre 2021, l'accesso al nuovo portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Lo annuncia il sindaco Giuseppe Castronuovo a nome dell'amministrazione comunale insieme al responsabile del settore amministrativo il ragioniere Prospero De Lorenzo. "Anche Senise - dichiara il sindaco - ha il suo accesso al portale dell’anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che consentirà ai cittadini di scaricare certificati gratis da casa senza recarsi agli sportelli ed attendere il proprio turno con delle lunghe attese. Sul sito istituzionale del comune sarà creato a breve anche un apposito link di accesso al portale nazionale. Purtroppo - conclude Castronuovo - alcuni passaggi burocratici necessari ci hanno fatto slittare l'avvio di questo importante servizio da offrire ai nostri cittadini".

Ricordiamo che sono 14 i documenti scaricabili collegandosi alla piattaforma nazionale: L’Anagrafico di nascita; l’Anagrafico di matrimonio; di Cittadinanza; di Esistenza in vita; di Residenza; di Residenza AIRE; di Stato civile; di Stato di famiglia; di Residenza in convivenza; di Stato di famiglia AIRE; di Stato di famiglia con rapporti di parentela; di Stato Libero; Anagrafico di Unione Civile; di Contratto di Convivenza. Saranno scaricabili in formato Pdf oppure si potranno ricevere direttamente sulla propria casella di posta elettronica collegandosi al sito https://www.anagrafenazionale.interno.it/.

Claudio Sole