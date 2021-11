Merra, "Le attività messe in campo dal Dipartimento negli ultimi mesi hanno dato i loro frutti"

“Le attività messe in campo dal Dipartimento negli ultimi mesi hanno dato i loro frutti. I tavoli tecnici tenuti anche a Roma hanno consentito di trovare la quadra in una situazione che si presentava, all’atto dell’insediamento di questo governo regionale, assai complessa da un punto di vista tecnico. Consegniamo alla comunità lucana l’ultimo lotto della Bradanica, segnato negli ultimi anni dai gravi problemi strutturali che hanno interessato il viadotto Santo Stefano”. Ad affermarlo, l’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, nell’annunciare l’apertura al traffico, attesa da diversi anni, dell’ultimo lotto “La Martella” della Bradanica, alle porte di Matera. “Un dovere di questo governo - ha proseguito l’esponente della giunta lucana - è quello di continuare a dedicare un impegno costante e massimo per la sicurezza delle nostre infrastrutture.

Consideriamo perciò l’apertura dell’ultimo lotto della Bradanica non un traguardo, ma un segno tangibile e reale dell’abnegazione con cui questo governo ha affrontato e affronta il delicato tema della sicurezza e della efficienza della viabilità. Ma non ci fermiamo: anticipiamo a lunedì 6 dicembre, per la gravità delle situazioni constatate e segnalate - ha comunicato Merra - l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici su Potenza-Melfi e Basentana, che era inizialmente programmato per il 17 dicembre”.