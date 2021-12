Send by email

"Grande opportunità di lavoro e anche di contribuire a una stagione cruciale per disegnare il futuro della Basilicata"

Nell'ambito della selezione dei professionisti per il Piano nazionale di Ripresa e resilienza, in Basilicata ci sono 23 posizioni aperte, con scadenza 6 dicembre. Si tratta di 5 ingegneri civili, 1 ingegnere telecomunicazioni, elettronico ed elettrotecnico, 1 ingegnere energetico, 1 ingegnere chimico, 2 ingegneri ambientali, 3 geometri, 2 geologi, 3 esperti tecnici in Appalti, 2 esperti amministrativi, 1 chimico o fisico, 1 biologo e 1 architetto.

"Si tratta di una grande opportunità di lavoro e anche di contribuire a una stagione cruciale per disegnare il futuro della Basilicata, grazie al Pnrr. Abbiamo bisogno di competenze e di energie nuove per realizzare il cambiamento desiderato dai lucani", scrive il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, su twitter.