"Oggi ho incontrato gli ordini professionali per discutere della proposta del Piano strategico nazionale e anche per fare il punto sul PNRR con coloro che tutti i giorni affrontano i problemi concreti e trovano soluzioni in tutti i Comuni della nostra Regione. In Basilicata siamo dinanzi a sfide epocali, che non possiamo perdere, che segneranno il futuro della nostra Regione.

Ho ascoltato con grande attenzione le proposte puntuali degli ordini professionali e ci rivedremo presto, anche per fare il punto sui tanti files aperti. Abbiamo individuato nell'attrattività la parola chiave per vincere il dramma dello spopolamento, anche attraverso strumenti innovativi di cui siamo dotati, come ApiBas. Ho riscontrato grande attenzione e disponibilità da parte degli ordini professionali e questo mi ha colpito molto favorevolmente". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.