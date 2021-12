Il nostro popolo ha dimostrato ancora una volta buon senso e fiducia nella scienza

In sole due settimane abbiamo recuperato il gap sulle terze dosi. Siamo quasi in media nazionale, come rileva YouTrend. Nella Giornata internazionale del volontariato, voglio dedicare questo risultato a donne e uomini che

“Nella pandemia sono stati in prima fila, accanto a medici e infermieri, nel prestare cura ai malati, nel sostenere chi è rimasto solo, nel costruire connessioni laddove tanti rischiavano di venire esclusi”, per usare le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È stato uno sforzo enorme di tutti: mi dispiace dei disagi, ma certamente la cosa più importante è aver vaccinato decine migliaia di lucani in pochissimi giorni. Il nostro popolo ha dimostrato ancora una volta buon senso e fiducia nella scienza. Non ho mai avuto dubbi. Proteggiamo la Basilicata.